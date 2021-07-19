Начались очередные учения НАТО близ российских границ

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19 июля 2021, 17:51

Фото: Соцсети

На этот раз, снова принимает военных гостей Украина. Кроме Незалежной участвуют в новых манёврах самые надёжные враги России США, Польша и Литва. Конечно же данный натовско-украинское экзерциции посвящены сдерживанию Москвы. Об этом пишет издание Defense post.

В начавшихся в понедельник учениях «Три меча 2021» (судя по всему, Украину в качестве меча – не рассматривают). Манёвры пройдут до 30 июля. В них задействованы более 1200 штыков и более 200 боевых машин. Военные экзерциции состоятся на полигоне Яворово на западе Львовской области. Такие учения проходят на Украине впервые.

Стоит отметить, что военные учения враждебных России стран, близ её границ идут практически без перерыва, плавно перетыкая из одного в другое.

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