Аргументы Недели Армия 13+

Начались очередные учения НАТО близ российских границ

, 17:51

Начались очередные учения НАТО близ российских границ
Фото: Соцсети

На этот раз, снова принимает военных гостей Украина. Кроме Незалежной участвуют в новых манёврах самые надёжные враги России США, Польша и Литва. Конечно же данный натовско-украинское экзерциции посвящены сдерживанию Москвы. Об этом пишет издание Defense post.

В начавшихся в понедельник учениях «Три меча 2021» (судя по всему, Украину в качестве меча – не рассматривают). Манёвры пройдут до 30 июля. В них задействованы более 1200 штыков и более 200 боевых машин. Военные экзерциции состоятся на полигоне Яворово на западе Львовской области. Такие учения проходят на Украине впервые. 

Стоит отметить, что военные учения враждебных России стран, близ её границ идут практически без перерыва, плавно перетыкая из одного в другое.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, на основе какого принципа возможны переговоры по кипрскому урегулированию. Речь идет о принципе двух равноправных и суверенных государств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью