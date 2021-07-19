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Американские военные продолжают незаконно вывозить из Сирии нефть и пшеницу

, 17:16

Американские военные продолжают незаконно вывозить из Сирии нефть и пшеницу
Фото: Соцсети

Военные США сопроводили конвой, переправив 40 грузовиков и автоцистерн с пшеницей и нефтью на территорию Ирака из сирийской Аль-Джазиры, через незаконный погранпереход «Аль-Валид» в провинции Хасака.

Сирийское государственное новостное агентство «САНА» информирует о том, что американские военные продолжают нагло грабить ресурсы страны. Источники в сирийской Аль-Джазире (богатый нефтью регион на востоке страны) сообщили, что американская колонна из 40 грузовиков и автоцистерн покинула военный аэродром, Хараб Аль-Джир, который занимают войска США, и направилась на север Ирака.

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