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Корейский альпинист Ким Хонг Бин погиб на стене Броуд Пика

, 16:49

Корейский альпинист Ким Хонг Бин погиб на стене Броуд Пика
Фото: Соцсети

Сначала поступила информация в базовый лагерь о том, что участница восхождения на Броуд Пик Анастасия Рунова умудрилась упасть в трещину, двигаясь по перилам, недалеко от перемычки на высоте примерно 7900 м над уровнем Балтийского моря. Возможно, она шла пристраховавшись к перилам на скользящем карабине и не использовала зажимного устройства типа «Жумар» или «Шунт». Кстати, в её случае и сватающего узла (пруссик, или – «три щелчка») было бы достаточно. Кстати, может быть, девушка вообще двигалась без страховки придерживаясь рукой за перила. Часто недостаток опыта и отсутствие привычки надёжно страховаться губит молодых альпинистов. Об этом сообщает портал Moutain.RU.

По сигналу об аварии наверх вышла спасательная команда. Стало известно, что Настя улетела в трещину. К счастью, она отделалась неприятной, но не опасной для жизни травмой. Но, кроме россиян, в перипетию несколько ранее попала корейская команда. Её участник Ким Хонг Бин после срыва пролетел немного - 15 м, но ему этого хватило. Альпинист получил травмы не совместимые с жизнью. Подробности его гибели пока не известны. Скорее всего альпинисты пренебрегли страховкой. Впрочем, есть вероятность, что перила, по которым они поднимались - были плохо закреплены. "Перила" - закрепленная в нескольких точках верёвка, облегчающая подъем, спуск или движение траверсом.

Броуд Пик – гора восьмитысячник высотой 8051 метр, находится в Каракоруме (Пакестан).

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