Российско-индийские военные учения пройдут в августе

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19 июля 2021, 13:46

Фото: Соцсети

На полигоне «Прудбой» Южного военного округа (ЮВО), который расположен на территории Волгоградской области, с 1 по 13 августа пройдут совместные российско-индийские манёвры «Индра-2021». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На учениях отработают борьбу с незаконными вооружёнными формированиями. Подразумевается прорыв исламистских групп из Афганистана. Отработают весь спектр антитеррористических действий, включая разведку и поиск условного противника, РХБ – защиту, обезвреживание взрывных устройств.

Для «Индра2021» серьёзно готовится матчасть. Строится муляж населённого пункта из 50 домов с тремя улицами. В них разместят 16 подвижных и 30 стационарных – ростовых мишеней. Всего для учений установят около 300 различных мишеней из них 100 – подвижных.

Судя по численности задействованных военнослужащих - по 80 штыков с каждой стороны, к учениям привлекается только спецназ. Напоминаем, что Индия и Россия являются членами ШОС. В настоящее время идут маневры с Средней Азии с участием военных из этой международной организации. А на сентябрь запланированы масштабные учения войск ШОС «Мирная Миссия 21».

По плану боевой подготовки силы ЮВО в текущем году будут задействованы в серии международных манёвров с участием подразделений из: Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

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