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Российский фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель гиперзвуковой ракетой «Циркон»

, 13:21

Российский фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Фото: Соцсети

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота России успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по наземной цели. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Из акватории Белого моря успешно прошел пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», в рамках серии лётных испытаний. Стрельба велась по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря, с ракетного фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350.

Минобороны сообщает, что гиперзвуковая ракета развила скорость в 7 Махов и точно поразила цель, находящуюся на расстоянии более 350 км от точки пуска.

Военное ведомство напоминает, что гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» вооружат подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Эксперты считают, что это оружие станет серьёзной угрозой для натовских авианосцев и авианосных ударных групп кораблей, а также для береговой военной инфраструктуры вероятного противника.

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