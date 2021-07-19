«Военные» итоги недели: российские моряки показали, как будут топить флот противника и сбивать самолёты НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июля 2021, 12:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сухопутные войска России получают новое стрелковое оружие. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр», отработали тактику взаимодействия при боевом контакте с условным противником в Чёрном море. Шойгу сообщил о новом двигателе для Ту-160М и о доле нового ядерного вооружения российских стратегических сил, достигшей самого высокого уровня в мире. Россия предпринимает превентивные действия на случай наступления Талибана (запрещён в России) на территории стран Средней Азии. НАТО продолжило учения в Черноморском регионе, а на кораблях британской АУК, возглавляемой авианосцем «Квин Элизабет», вспыхнула эпидемия коронавируса COVID-19.



В начале прошедшей недели Минобороны России разместило сообщения на своём сайте о старте перевооружения Сухопутных войск РФ на новые автоматы Калашникова АК-12 и 9-мм пистолеты Ярыгина «Грач». Более современное стрелковое оружие отвечает требованиям времени. У него улучшены боевые качества и эргономика. Пистолет Ярыгина получил магазин с 18 патронами (способные пробивать броню 1-го и 2-го класса защиты) против девяти у уходящего в историю пистолета Макарова, который прослужил верой и правдой с 1951 года. АК-12 идёт на замену АК-74. Впервые за долгие десятилетия с момента принятия автомата Калашникова АК-47 на вооружение внесено некоторое изменение в затворно-ударную группу. В целом автомат остался узнаваемым, но приобрёл дополнительную обвеску и трансформирующийся приклад. Теперь в рукопашном бою прикладом, да и штыком работать не придётся.



Также в начале недели стало известно, что фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр» отработали тактику взаимодействия при боевом контакте с условным противником в Чёрном море, с применением противокорабельных ракет и артиллерийских орудий. Эти манёвры состоялись на фоне натовских учений, которые проходят у берегов Болгарии и в которых неблагодарная, непомнящая добра Болгария является принимающей стороной.



Российские ракетные корабли продемонстрировали болгарам и НАТО, как будут топить их флот и сбивать их самолёты в случае развязывания последними военных действий в Черноморском регионе. На ближайшее будущее намечена отработка взаимодействия ракетных кораблей ЧФ РФ и самолётов Морской авиации при ведении боя с морскими ударными группами условного противника.



На прошедшем на минувшей неделе селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поделился с коллегами новостью о том, что флагман воздушной составляющей российской ядерной триады стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М получит новые авиадвигатели НК-32 второй серии, которые позволят увеличить дальность его полёта на тысячу километров. В настоящее время существует контракт на поставку Минобороны РФ десяти таких машин, стоимость каждой оценивается в 15 млрд руб. Всего ВКС РФ ожидает поступление пятидесяти Ту-160М в добавок к тем 16, что состоят на вооружении российской, Кстати, их планируется модернизировать до уровня Ту-160М. Напоминаем, что данный самолёт может нести 12 крылатых ракет с ядерными боеголовками. Он развивает скорость до 2200км/ч, его дальность полёта 13 000 км, практический потолок – 18 км.



В середине прошедшей недели стало известно из уст командующего Южным военным округом героя России генерала армии Александра Дворникова, что за первые шесть месяцев 2021 года вверенный ему округ получил более 500 единиц вооружений, боевой и другой техники. Только в июне объем поставленного в ЮВО вооружения составил более 150 единиц. Сейчас оснащение округа новыми образцами превышает 70 %, к концу года достигнет – 71%. Слова командующего войсками ЮВО подтвердил министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции штаба округа и головного соединения. В частности, глава российского военного ведомства сообщил, что доля нового вооружения в ВС РФ является самой высокой в мире.



«По обычным вооружениям, новым вооружениям и военной технике у нас показатель почти 71%. А по современному ядерному оружию показатель достиг - 83%», - отметил Шойгу.



Тем временем, на фоне осложнения оперативной обстановки на северных границах Афганистана, российская сторона принимает превентивные контрмеры. Так на 201-ой военной базе ВС РФ в Таджикистане были проведены командно-штабные тренировки с отработкой войсками боевых действий в поле на полигонах Ляур и Самбули. В акции было задействовано до 1000 военнослужащих, боевая техника и вертолёты армейской авиации. Пресс-служба ЦВО информировала:



«В ходе учения командиры подразделений, начальники родов войск и служб соединения отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки. Особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп».



Также стало известно, что в августе-сентябре текущего года пройдут совместные манёвры России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Будут отработаны тактические и оперативные задачи по борьбе с вооруженными формированиями исламистов прорвавшихся на территорию республик Средней Азии из пределов Афганистана и решены вопросы борьбы с местными незаконными формированиями, а также задачи противодействия радикальным внутренним элементам, пытающимся дестабилизировать обстановку в регионе. В общем пройдёт серия учений, которые завершаться манёврами «Мирная миссия – 2021» под эгидой ШОС. От России будут участвовать 201-ая военная база РФ в Таджикистане, 15-ая миротворческая и 55-ая горная мотострелковая, 31-ая отдельная десантно-штурмовая бригады и подразделения 2-й и 24-й отдельных бригад специального назначения, личный состав отдельных рот спецназа общевойсковых армий, российская авиация, дислоцированная в Киргизии и Таджикистане. Всего в манёврах ШОС, которые пройдут с 11 по 25 сентября текущего года, будет задействовано свыше 4000 военнослужащих. Для отработки практических действий Россия предоставит полигон ЦВО «Донгуз» в Оренбургской области.



Пожалуй, стоит рассказать о том, чем всё это время занимались США и их союзники по НАТО. В Америке заявили о поставке первой партии усовершенствованных термоядерных боеголовок W88 Alteration 370 для межконтинентальных баллистических ракет подводного старта Trident II D5, которые размещены на атомных стратегических субмаринах класса Ohio. Новые БГ идут на замену существующим W88. Их производят на заводе «Пэнтекс», расположенном близ города Амарилло (штат Техас). Окончание исполнения контракта на поставку W88 Alteration 370 намечено на 2026 год, будет потрачено 2,8 млрд долл. Сейчас в составе ВМС США 14 стратегических АПЛ класса Ohio, каждая несёт 20 межконтинентальных баллистических ракет подводного старта Trident II D5. В боевой части (БЧ)данной ракеты может быть 14 БГ, но согласно СНВ-3 это число сокращено до 5. БЧ ракеты Trident II D5 оснащается тремя типами БГ: мощными (около 400 Кт) - W88, средними по мощности W76-1 (около 100 Кт), и маломощными W76-2 (8 - 5 Кт).



Похоже в НАТО постановили, чтобы ни одна неделя не проходила без учений в Черноморском регионе. На этот раз принимающей стороной стала Болгария (похоже, это она делает в благодарность России за все хорошее). На этот раз «братушки» принимают две четвёрки американских истребителей F-16 Fighting Falcon на аэродроме «Граф-Игнатьево», которые прибыли из авиабазы США Авиано (Италия) для участия в совместных манёврах ВВС Америки и Болгарии Thracian Star 21. Кроме того, вблизи берегов этой балканской недружественной России страны прошли военно-морские учения НАТО под наименованием Breeze. В них принимают участие ракетный эсминец Ross ВМС США и ещё 30 кораблей из 12 стран НАТО и двух стран партнёров.



В качестве финала нашего обзора стоит упомянуть о потерях в авианесущей ударной группе (АУГ) кораблей ВМС Великобритании с вкраплениями от голландского флота, во главе с авианосцем Королевских ВМС Британии «Квин Элизабет». Во-первых, в состав группы не вернулся британский эсминец «Дефендер», который до этого на короткий срок был командирован в Чёрное море, для действий в составе группы кораблей НАТО учениях «Sea Breeze». Как известно означенный эсминец отличился провокацией, связанной с нарушением российских морских границ. Но, по непонятной причине «Дефендер» не вернулся в состав британской АУГ, а в спешном порядке ретировался в Гибралтар.



В свою очередь авианосец «Квин Элизабет» и сопровождающие его корабли ушли в Индийский океан. Но и там их настигла кара божья. Буквально на всех кораблях вспыхнула эпидемия коронавируса COVID-19. Минобороны Британии поспешило успокоить свою общественность, заявив, что все члены экипажей кораблей, входящие в АУГ, привиты по полной программе, и группа продолжит свой вояж через Южно-Китайское море в Японию.





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