В Авачинском заливе МПК «Холмск» обстрелял ракетами воздушную и морские цели условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июля 2021, 14:05

Фото: Соцсети

Малый противолодочный корабль (МПК) «Холмск» из состава соединения охраны водного района Войск на Северо-востоке России провёл ракетные стрельбы вблизи от берега Камчатки. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (город Владивосток).

Ракетные стрельбы прошли в Авачинском заливе. Они состоялись в рамках военных учений по отражению воздушного и морского нападения условного противника. МПК «Холмск» проекта 1124 «Альбатрос» выполнил стрельбу из палубного зенитного ракетного комплекса «Оса» по беспилотной мишени «Саман», запущенной с малого противолодочного корабля МПК-107. Затем «Хомск» провёл серию пусков противокорабельных ракет по морским целям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости