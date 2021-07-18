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В Авачинском заливе МПК «Холмск» обстрелял ракетами воздушную и морские цели условного противника

, 14:05

В Авачинском заливе МПК «Холмск» обстрелял ракетами воздушную и морские цели условного противника
Фото: Соцсети

Малый противолодочный корабль (МПК) «Холмск» из состава соединения охраны водного района Войск на Северо-востоке России провёл ракетные стрельбы вблизи от берега Камчатки. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (город Владивосток).

Ракетные стрельбы прошли в Авачинском заливе. Они состоялись в рамках военных учений по отражению воздушного и морского нападения условного противника. МПК «Холмск» проекта 1124 «Альбатрос» выполнил стрельбу из палубного зенитного ракетного комплекса «Оса» по беспилотной мишени «Саман», запущенной с малого противолодочного корабля МПК-107. Затем «Хомск» провёл серию пусков противокорабельных ракет по морским целям.

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