В Сирии американские военные уничтожили гражданский продовольственный грузовик

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18 июля 2021, 13:50

Фото: Соцсети

В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор применив беспилотник американские военные обстреляли и уничтожили гражданский грузовик, перевозивший продовольствие. Об этом сообщило сирийского новостное агентство «САНА».

В посёлке Ас-Суэйия, близ приграничного с Ираком города Альбу-Камаля на юго-востоке сирийской провинции Дейр-Эз-Зор американский ударный беспилотный летательный аппарат обстрелял и полностью уничтожил мирный грузовик, перевозивший продовольствие.

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