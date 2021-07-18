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Протурецкие боевые группы в Африне устроили перестрелку в ходе криминальной разборки

, 13:40

Протурецкие боевые группы в Африне устроили перестрелку в ходе криминальной разборки
Фото: Соцсети

В кантоне Африн в северной части сирийской провинции Алеппо произошло несколько вооружённых столкновений между местными исламистскими группировками, поддерживаемыми Турцией. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство «САНА».

Бои между протурецкими военизированными формированиями «Ахрар Аш-Шаркия» и «Фуркат Тасия» (запрещены в России) с применением стрелкового оружия произошли в административном центре Раджу близ Африна. На этот раз исламисты не поделили между собой незаконные пограничные переходы, через которые идёт контрабанда в Турцию и обратно.

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