Протурецкие боевые группы в Африне устроили перестрелку в ходе криминальной разборки
18 июля 2021, 13:40
В кантоне Африн в северной части сирийской провинции Алеппо произошло несколько вооружённых столкновений между местными исламистскими группировками, поддерживаемыми Турцией. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство «САНА».
Бои между протурецкими военизированными формированиями «Ахрар Аш-Шаркия» и «Фуркат Тасия» (запрещены в России) с применением стрелкового оружия произошли в административном центре Раджу близ Африна. На этот раз исламисты не поделили между собой незаконные пограничные переходы, через которые идёт контрабанда в Турцию и обратно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.