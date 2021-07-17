Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» БФ РФ отработают уничтожение натовских кораблей в Финском заливе

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17 июля 2021, 21:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Балтийского флота будут практиковаться в уничтожении боевых кораблей НАТО в балтийском море. Учения пройдут на острове Котлин в Финском заливе с 28 по 30 июля 2021 года, в рамках плановой боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.

В ходе манёвров кроме береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» будут задействованы боевые корабли БФ РФ, войска береговой обороны, службы обеспечения Ленинградской военно-морской базы. На учениях отработают постановку морских полей минных заграждений, переброску по суше и по морю и развертывание береговых ракетных комплексов на необорудованных позициях, на острове Котлин в Финском заливе. И практические действия расчётов БПРК «Бал» и Бастион.

Дальность поражения берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» самонаводящейся крылатой ракетой Х-35 составляет 120 км, а ракетой Х-35У - 260 км. Один такой БПРК может запустить по противнику 64 ракеты с интервалом 3 сек. Несколько комплексов «Бал», развёрнутых на острове Котлин, надёжно накрывают больше половины Финского залива.

Дальность поражения берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» самонаводящейся ракетой П 800 «Оникс» составляет 600 км. Один комплекс имеет возимый боезапас - 24 ракеты, он может запустить их по противнику с интервалом 2,5 секунды. Несколько комплексов, развёрнутых на острове Котлин накроют не только весь Финский залив, но и значительную часть Ботнического залива и Балтийского моря.

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