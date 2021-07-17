Американцы уходят из Афганистана, а талибы наступают, Москва опасается их нашествия в земли РФ

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17 июля 2021, 20:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отступление американцев из Афганистана по темпу всё больше похоже на бег. Примерно 95% от военного контингента США уже выведены. Позиции ранее занятые силами НАТО передаются местным силам безопасности. Однако последние не в состоянии самостоятельно их оборонять, поэтому всё больше районов страны переходят под контроль «Талибана» (запрещён в России). Большое количество оружия и боевой техники, оставленных военными США в Афганистане захватили талибы. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».



Американскому Центральному командованию (в зоне ответственности которого находится Центральная Азия и Ближний Восток) осталось вывести из Афганистана не более 5% сил и средств. К настоящему моменту местным военным были переданы семь хорошо укрепленных опорных пунктов. Всего самолётами американской военно-транспортной авиации С-17 было сделано 984 рейсов и переброшено по воздуху 17 074 единицы военной техники и вооружения.



По мере выхода американских войск из Афганистана, активизируются вооружённые формирования радикального исламистского движения Талибан. Часть техники и вооружений, брошенных афганскими правительственными войсками, переходят в их руки.

Кабул продолжает выпускать победные реляции, сообщая о своих успехах в борьбе с талибами и о больших потерях в их рядах. Однако эти сообщения всё же стоит воспринимать критично. В реальности мы имеем другие данные. Например, о том, что талибы вышли на границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией, а правительственные силы вынуждены под натиском исламистов отступать на территории сопредельных государств. Кстати, за границу от талибов бегут не только военные, но и мирные жители. Стало известно, что в Таджикистан перешла многочисленная группа этнических киргизов, и теперь Бишкек собирается предоставить им убежище в Киргизии.

По последним данным талибы контролируют большую часть афганской провинции и пытаются захватывать крупные города. Обеспокоенные положением дел на своих южных границах Таджикистан, Узбекистан и Туркмения привели войска в полную боевую готовность. Москва так же не остаётся безучастной. Идут учения российских военных, дислоцирующихся в Киргизии и Таджикистане. На сентябрь запланированные военные командно-штабные учения (КШУ) стран ШОС «Мирная миссия 21» в которых задействуют до 4000 генералов, офицеров и солдат. Эти манёвры являются частью подготовки к отражению нападения афганских исламистов на страны Средней Азии. Россия предоставит свои полигоны в Центральном военном округе для отработки практической части этих КШУ.

Москва осознаёт опасность инфильтрации многочисленных боевых групп исламистов на свою территорию и готовиться отражать их экспансию на дольних подступах. Россия окажет военную помощь не только странам - членам ОДКБ, но и другим Среднеазиатским республикам. Дополнительную трудность для Москвы создает в регионе Турция. Она пытается использовать движение Талибан в своих интересах.

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