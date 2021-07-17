Российские военные развёртывают мобильный инфекционный госпиталь в Хакасии

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июля 2021, 19:43

Фото: Соцсети

Мобильный госпиталь со всем медицинским оборудованием и медиками доставлены двумя самолетами Ил-76В военно-транспортной авиации (ВТА) в столицу Хакасии Абакан. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

Российские военные в срочном порядке монтируют мобильный госпиталь на 100 койко-мест на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске. Вместе с модульными полевыми помещениями и оборудованием в Хакасию прибыли 67 военных врачей и младших медицинских специалистов из состава Центрального военного округа РФ. В полевом госпитале будут созданы отделения: анестезии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.

Ранее весь личный состав конструкции госпиталя и боронование были сосредоточены на военном аэродроме Шагол (Челябинская область). От сюда была осуществлена переброска сил и средств в Абакан. Все действия производятся в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в Хакассии по распоряжению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, который получил соответствующий запрос от руководства данной республики. В кратчайшие сроки пройдёт совместное совещание местными медицинскими властями, на котором определят фронт работ для военных врачей.

Помимо прочего по распоряжению Шойгу в Хакассию силами ВТА перебрасываются запасы медицинского кислорода.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости