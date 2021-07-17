«Науку» всё же доставят на МКС

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17 июля 2021, 19:21

Фото: Соцсети

«Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» установлен на стартовой площадке в Байконуре. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию «Роскосмоса».

«Роскосмос» разместил сообщение в Twitter: «Ракету «Протон-М» с модулем «Наука» утром в субботу вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол космодрома Байконур. Наши специалисты приступают к работам по графику первого стартового дня».

Старт с площадки № 200 космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» ожидается 21 июля в 17:58 по Московскому времени. При возникновении ситуаций, мешающих пуску, назначены резервные даты старта 22 и 23 июля. До встречи с МКС модулю «Наука придётся совершить полёт, который продлится 8 суток, стыковка со служебным модулем «Звезда» Запланирована на 16:26 мск 29 июля.

Предварительно, стыковочный блок, предназначенный для «Науки», будет очищен от транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16».

Напоминаем, что доставка модуля «Наука» первоначально планировалась ещё в 2017 году. Затем её перенесли на 2018 год. На сей раз в «Роскосмосе» уверены, что все ранее выявленные недостатки устранены и «Науке» дали «зелёный свет» , то есть на этот раз она, по идее, должна долететь и пристыковаться к МКС.

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