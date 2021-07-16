Легкий, плавающий танк «Спрут-СДМ1» завершит цикл государственных испытаний в 2022 году

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16 июля 2021, 14:53

Фото: Соцсети

В «Ростехе» заявили об успешных испытаниях лёгкого, плавающего танка «Спрут-СДМ1» и об их окончании в следующем году. Информацию об этом распространило новостное агентство «Интерфакс».

В государственной корпорации «Ростех» сообщили: «Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года… Изделие доказало свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Кроме того, продолжаются ходовые испытания «Спрут-СДМ1».

В частности, машина прошла обкатку в акватории Черного моря. У неё внушительное вооружение – 125-мм гладкоствольная пушка и солидный набор боеприпасов к ней, включая высокоточные. Танк приспособлен к перевозке морским и воздушным транспортом. Его планируется принять на вооружение соединений ВДВ и Морской пехоты.

Кроме того, этой машиной заинтересовались многие иностранные покупатели, главным образом – Индия, которая собирается его использовать для боевых действий в высоких горах.

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