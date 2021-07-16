Сайт Минобороны РФ подвергся DDos-атаке из-за рубежа

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16 июля 2021, 14:27

Фото: Соцсети

Российское военное ведомство сообщило, что его официальный сайт подвергся DDos-атаке из-за рубежа. Так же поступила информация, что злоумышленникам не удалось нарушить работу российского военного Интернет-ресурса. Информацию об этом распространило агентство «Интерфакс».

Примерно в 10:00 МСК в пятницу сайт МО РФ подвергся DDoS-атаке из-за рубежа.

Минобороны РФ сообщило в пятницу: «Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей…По имеющимся, к настоящему времени, подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в сети интернет находится вне пределов Российской Федерации».



Сайт МО РФ работает, военное ведомство подтвердило : «Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено».



По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова за минувший год число кибератак на критическую информационную инфраструктуру России выросло в 3,5 раза. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в 2020 году Россия была атакована хакерами более 120 тыс. раз.

Он также пояснил: «Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны».

Патрушев отметил, что на фоне вышеописанной обстановки на Россию необоснованно сыплются, как из рога изобилия обвинения в организации и проведения кибератак против различных государственные и индустриальных организаций западных стран. Патрушев напомнил: «Что именно Запад устами НАТО официально объявил киберпространство полноценной средой боевых действий».

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