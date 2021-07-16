В манёврах войск стран ШОС примут участие свыше 4 тыс. военнослужащих

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16 июля 2021, 14:07

Фото: Соцсети

В совместных учениях армий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021» будут задействовано свыше 4000 Более военнослужащих. Манёвры носят антитеррористический характер. По сути, будут отрабатываться военные действия на случай вторжения исламистов с территории Афганистана в пределы Среднеазиатских республик. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на военные источники.

Источник назвал учения одновременно антитеррористическим и командно-штабным. Практическая его часть пройдёт на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области.

В частности пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу сообщила: «Учение «Мирная миссия-2021» пройдет с 11 по 25 сентября 2021 года. Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС».

Напоминаем, что членами Шанхайской организация сотрудничества являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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