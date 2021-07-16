Между армянскими и азербайджанскими войсками вспыхнула перестрелка

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16 июля 2021, 13:58

Фото: Соцсети

В Баку обвинили армянские войска в том, что они открыли огонь по позициям общевойсковой армии азербайджанцев в Нахичевани. Ереван выдвинул встречное обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс Украина», ссылаясь на азербайджанские источники.

СМИ в Баку информируют: «В 10:00 часов 16 июля подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня обстреляли из оружия различного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по улучшению позиций на участке Садарак - Аразд армяно-азербайджанской государственной границы... Потерь в личном составе и технике не было. Противник подавлен ответным огнем».

Информацию о перестрелке подтвердило Минобороны Армении.

В Ереване сообщили: «С 11:00 16 июля подразделения ВС Азербайджана с территории Нахичевани открыли огонь в направлении позиций ВС Армении на участке Ерасха (пограничный посёлок – «АН»). ВС Армении предприняли ответные действия». У армян также всё обошлось без потерь. Странная у них война. Постреляли и никуда не попали. Впрочем, если так дальше продолжится – возможно будет повторение прошлогодней Карабахской кампании.

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