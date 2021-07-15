Слюсарь доложил президенту об успехах в разработке перспективного стратегического бомбардировщика

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15 июля 2021, 18:52

Фото: Соцсети

Заказ Минобороны на производство новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М и по модернизации состоящих на вооружении самолётов обеспечит работой на десять лет предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь президенту России Владимиру Путину, во время их встречи.

В частности, Юрий Слюсарь заявил: «По стратегической авиации, Владимир Владимирович ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка «стратегов». Это для казанского завода обеспечит стабильную загрузку на ближайшие десять лет… На семь лет как минимум. Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил».

Из его слов стало известно, что разработка перспективной авиационной платформы ПАК ДА идёт по плану. Это будет летающее крыло, исполненное по стелс-технологии, с дозвуковой скоростью, с мощным вооружением. Кроме того, он уведомил, что Минобороны визировало контракт на поставку десяти Ту-160М.

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