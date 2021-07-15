В воздух рядом с Камчаткой на перехват американского самолёта был поднят МиГ-31 ВКС РФ

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15 июля 2021, 18:36

Фото: Соцсети

В четверг над акваторией Тихого океана у побережья Камчатки был поднят дальний перехватчик МиГ-31 для сопровождения американского самолета Р-8А «Посейдон». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной (НЦУО)Российской Федерации.

НЦУО РФ информирует: «15 июля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель… Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа…Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки».

По данным российского военного ведомства нарушения границы допущено не было. Минобороны РФ отмечает участившиеся полёты американской авиации вдоль российских границ. Ранее сообщалось о провокации британского эсминца «Дефендер» и о приближении других кораблей к территориальным РФ НАТО в Чёрном море.



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