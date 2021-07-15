Шойгу заявил о высоком уровне оснащения новым оружием ВС РФ, что это значит

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июля 2021, 16:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По словам российского военного министра наша армия (в общем смысле этого слова) оснащена новым оружием лучше, чем какая-либо другая армия мира. Шойгу подчеркнул, что по обычным вооружениям, новым вооружениям и военной технике у нас показатель почти 71%. А по современному ядерному оружию показатель достиг - 83%.

Поскольку это было сказано во время посещения ростовского завода, производящего боевые вертолёты, начнём наш обзор с них. На вооружении российской армии имеется более 220 современных машин Ми-28Н и Ка-52. Минобороны также закупает транспортные Ми-26Т, ударно-транспортные Ми-8АМТШ и вертолёты огневой поддержки Ми-35М. Министр сам обмолвился, что его ведомство приобретает «15 машин в год». Для мирного времени это неплохой показатель. Но, в военной обстановке потери вертолётов придётся восполнять другими темпами.

В настоящее время подписаны контракты на производство 98 новейших вертолетов Ми-28НМ. У них улучшена конструкция винта и корпуса, что влияет на повышение живучести геликоптера. Машина получила усовершенствованный радиоэлектронный комплекс. В частности, используется надвтулочная РЛС Н025. Пилотирование может выполняться из обеих кабин.

Модернизирован комплекс активной защиты от зенитных и авиационных ракет. На вооружение этой машины поступит легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР, которая может поражать воздушные, морские и наземные цели. В перспективе Ми-28НМ самоуправляемые ракеты с лазерным или радиолокационным наведением.

Другая новейшая ударная машина Ка-52М скоро начнёт поступать в войска. Минобороны уже подписало контракт на 114 таких геликоптеров. Эта машина с улучшенными лётными и боевыми качествами может эксплуатироваться как в жарком, так и в холодном климате.

На вооружение ракетных соединений поступают новые оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер М», «Искандер К». К слову, если бы их применили против азербайджанских войск в карабахской кампании, неизвестно чем бы закончилось всё.

Баллистическая ракета 9М723 ОТРК «Искандер-М» может подняться на высоту 50 км, маневрируя она испытывает перегрузки 20—30 G исполнена по стелс-технологиям, оснащена модулем РЭБ, что позволяет ей обманывать ПРО вероятного противника.

Ракета несёт 480-килограммовую боевую часть на расстояние до 500 км. В ядерном исполнении её боеголовка может достигать мощности 50 Кт.

Крылатая ракета 9М729 ОТРК может лететь на сверхнизких высотах 6-7 м с огибанием рельефа. Она практически неуязвима, её БЧ может иметь как обычное, так и ядерное исполнение. По официальным данным дальность её полета не превышает 500км. Однако на Западе считают, что в зависимости от вариации двигателя и объема запаса топлива она в состоянии преодолеть от 2000 до 5000 км.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» Х-47М по сей день не имеет аналогов в мире. Аэробаллистическая ракета этого комплекса 9-C-7760 развивает скорость в 10-12 Махов. Несёт 500-килограммовую самонаводящуюся БЧ. Дальность действия «Кинжала» зависит от несущей платформы. При пуске с МиГ-31К она составляет 2000 км, при пуске с Ту-33М3 – 3000 км.

На замену старых «Тополей» на вооружение РВСН поступают комплексы «Ярс». Межконтинентальная баллистическая ракета данного комплекса РС-24 способна нести ядерные боеголовки на расстояние до 12 тыс. км. Имеет многоступенчатую структуру, её двигатели работают на твёрдом топливе. БЧ может состоять из 4 ядерных боеголовок мощностью до 500 Кт каждая или из 6-10 боеголовок мощностью до 150 Кт каждая.

На вооружение стратегических сил поступают гиперзвуковые планирующие комплексы «Авангард». Этот боеприпас развивает скорость до 27 Махов и может совершать манёвры с большой амплитудой по тангажу и рысканию. Пока её носителем является ракета УР-100Н УТТХ, но, в перспективе её заменит МБР РС-28 «Сармат», которая способна нести БЧ с 10 боеголовками мощностью до 800 Кт каждая на расстояние в 18 тыс. км и более.

В ближайшей перспективе на вооружение ВМФ РФ поступят безэкипажные субмарины «Посейдон», способные погружаться на глубину более 1 км, развивать скорость в подводном положении до 200 км/ч и нести боевой ядерный заряд в 100 или 500 Мт на расстояние свыше 1000 км.

Флот ожидает начало поступления в свои арсеналы гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» 3М22 по данным, опубликованным в открытых источниках, она может развивать скорость до 8 Махов, нести БС весом до 400 кг на расстояние до 1000 км. Этот боеприпас уже окрестили смертью для натовских ударных морских авианосных групп.

Заявлено о начале серийного производства истребителя пятого поколения Су-57. Минобороны уже законтрактовало изготовление 76 таких машин. Также страна с нетерпением ждёт поступление танков и БМП на платформе «Армата» и самоходных дальнобойных артиллерийских комплексов «Коалиция СВ».

Из новшеств настоящего времени стоит выделить поступающее на вооружение в Сухопутные войска РФ: новый основной танк Т-90М «Прорыв», САУ «Мста -СМ», новый автомат АК-12 и новый пистолет ПЯ «Грач». Также не стоит забывать, что корабельный состав ВМФ РФ сейчас в высоком темпе пополняется новыми ракетными ДЭПЛ, корветами и фрегатами, АПЛ четвёртого поколения. Есть серьёзные подвижки в обновлении парка истребителей ВКС новыми машинами поколения 4++.

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