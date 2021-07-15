Страны ШОС проведут совместные военные учения близ границ Афганистана

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15 июля 2021, 12:07

Фото: Соцсети

Российские, киргизские, таджикские и узбекские военные проведут совместные учения по отражению нападения вооружённых исламистских формирований с территории Афганистана. Об этом пишет газета «Известия».

Совместные манёвры России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана пройдут в августе-сентябре текущего года. Будут отработаны тактические и оперативные задачи по борьбе с вооруженными формированиями исламистов прорвавшихся на территорию республик Средней Азии из пределов Афганистана и решены вопросы борьбы с местными незаконными формированиями, а также задачи противодействия радикальным внутренним элементам, пытающимся дестабилизировать обстановку в регионе.

Планирование учений проведено Минобороны России совместно с военными ведомствами вышеперечисленных стран.

Как финальная часть нескольких учений состоятся объединённые манёвры «Мирная миссия – 2021» армий стран Шанхайской организации сотрудничества.

Вооружённые силы РФ задействуют личный состав 201-ой военной базы РФ в Таджикистане 15-й миротворческой и 55-й горной мотострелковых, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригад. В них также примут участие подразделения 2-й и 24-й отдельных бригад специального назначения, личный состав отдельных рот спецназа общевойсковых армий, российская авиация, дислоцированная в Киргизии и Таджикистане.

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