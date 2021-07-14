США модернизируют подводную составляющую своей ядерной триады

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14 июля 2021, 13:18

Фото: Соцсети

Американский ОПК произвел первую партию новых термоядерных боеголовок W88 Alteration 370, которые предназначены для межконтинентальных баллистических ракет подводного страта Trident II D5. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

Новые боеголовки W88 Alteration 370 идут на замену существующим W88. Напоминаем, что МБРПЛ Trident II D5 размещены на стратегических атомных субмаринах класса Ohio. Новые боеголовки (БГ) произведены на заводе «Пэнтекс», расположенном близ города Амарилло (штат Техас). ТТХ этих БГ строго засекречены. Известно только, что исполнение контракта по их производству будет длиться до 2026 года и его бюджет составляет 2,8 млрд долл.



Исполняющий обязанности главы NNSA доктор Чарльз Вердон заявил: «W88 Alteration 370 является важной частью национальной стратегии для морского компонента ядерной триады и свидетельством способности ведомства выполнять крупные программы модернизации… По мере того, как мы продолжаем модернизировать запасы, успехи и уроки, извлеченные из этой программы, будут способствовать нашей деятельности по созданию боеголовок, чтобы обеспечить безопасное, надежное и эффективное средство сдерживания».

Напоминаем, что в составе ВМС сил США 14 стратегических АПЛ, на борту каждой может находиться 20 межконтинентальных баллистических ракет подводного страта Trident II D5. Данная ракета в состоянии нести до 14 БГ, но согласно СНВ-3 это число сокращено до 5. Вышеуказанная МБРПЛ оснащается тремя типами БГ: мощными (около 400 Кт) - W88, средними по мощности W76-1 (около 100 Кт), и маломощными W76-2 (8 - 5 Кт).

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