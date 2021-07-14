Российские военные начали КШУ в Таджикистане на фоне реальной угрозы проникновения в страну исламистов с юга

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14 июля 2021, 12:54

Фото: Соцсети

Российская военная база номер 201 в Таджикистане начала командно-штабные учения, в качестве подготовки к возможному отражению атак исламистов с территории Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.

В КШУ 201-й военной базы, практическая часть которого ведётся на полигонах Ляур и Самбули, задействовано до тысячи военнослужащих, штатное вооружение, боевая и другая техника плюс к тому – армейская авиация.

Пресс-служба ЦВО сообщает: «В ходе учения командиры подразделений, начальники родов войск и служб соединения отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки. Особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп».

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