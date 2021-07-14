Кругосветный поход британского авианосца «Квин Элизабет», возможно, не состоится из-за коронавируса

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июля 2021, 12:36

Фото: Соцсети

На авианосце Королевских ВМС Британии «Квин Элизабет» (Queen Elizabeth) разразилась эпидемия коронавируса COVID-19. БиБиСи сообщает о ста случаях заражения членов экипажа. Кругосветный поход ударной авианосной группы НАТО, возглавляемой этим кораблём под вопросом. О данном событии информацию распространило новостное агентство «Интерфакс».



На авианосце «Квин Элизабет» и других сопровождающих его кораблях началась эпидемия коронавируса. В настоящее время эта ударная авианосная группа (УАГ) находится в водах Индийского океана. По ранее заявленным планам она должна продефилировать в ЮКМ затем вдоль берегов Китая в направлении Японии. Возможно, эпидемия внесёт свою корректуру в эти намерения.

В Минобороны Великобритании сообщили, что пока планы УАГ не меняются, поскольку члены экипажей всех кораблей были привиты антиковидной вакциной. По заявлению главы британского военного ведомства Бена Уоллеса морякам приказано носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Правда не ясно, как выполнить приказ о соблюдении дистанции в стеснённых корабельных условиях.

Если кругосветка не будет отменена, то УАГ придётся преодолеть 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) и совершить заходы в порты Индии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Что так же выглядит проблематичным. Власти вышеперечисленных стран не допустят захода группы в свои порты, разве что только в случае, если эпидемия на кораблях УАГ каким-то волшебным способом не будет ликвидирована. Можно предположить, что информация, распространённая БиБиСи – фейк. А заявленная эпидемия не более чем оперативная вводная, которую отрабатывают команды кораблей УАГ в рамках боевой подготовки, в дальнем походе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости