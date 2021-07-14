Лондон готов сотрудничать с талибами, а они с Лондоном – вряд ли

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14 июля 2021, 11:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Лондон готов сотрудничать с Талибаном (запрещён в России), если его представители войдут в состав правительства Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на газету Telegraph. Министра обороны Великобритании призывает талибов к диалогу. Стоит отметить, что все предыдущие попытки переговоров с ними ни к чему не привели.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в ходе его интервью газете Telegraph: «Каким бы ни было правительство, при условии, что оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним». Он имел в виду, что это правительство должно состоять из представителей нынешних властей и представителей Талибана.

Сама идея сотрудничества с талибами не может быть оценена однозначно и наверняка встретить сопротивление со стороны многих политиков на Западе. И хотя Уоллес ратует за прагматизм, практика показывает, что движение Талибан очень сложный субъект даже на уровне переговоров. Британский министр то ли излишне самонадеян, то ли попросту не располагает доставочной информацией о талибах. А скорее всего он решил выступить с популистским лозунгом. США уже на протяжение долгого времени пытаются найти с талибами общий язык, но это американцам не удаётся, британцы вряд ли будут успешнее своих заокеанских коллег в этом деле. Даже если Лондон хорошо заплатит талибам, они вряд ли пойдут на сговор с ним и продолжат гнуть свою линию. Во-первых, для талибов все кабульские сидельцы: министры, президент, депутаты и прочие – предатели, сотрудничающие с оккупантами. Во-вторых, талибы воюют с целью создания в Афганистане Эмирата. Это монархия, в которой глава государства объединяем в себе религиозную и светскую власти. Талибану нет никакой надобности участвовать в республиканском правительстве, поскольку это противоречит их идеологии. К тому же, стоит учитывать, что само движение Талибан не монолитно. А это значит, что им будет очень сложно избрать Эмира и война в Афганистане будет идти ещё долго.



Реплики британского министра поражают своей наивностью. Он заявил: «Все мирные процессы требуют, чтобы вы пришли к соглашению с врагом». Уоллес также призвал талибов: «Вы должны быть партнером во имя мира, иначе вы рискуете оказаться в изоляции». Думаю, эта реплика прозвучала для афганских повстанцев совсем неубедительно. Судя по идеологии Талибана, это движение пользуется поддержкой и финансированием монархий Персидского залива.

И увещевание британского министра: «Вы одна из беднейших наций на земле, вам нужна помощь международного сообщества»,- вряд ли будет воспринято талибами с восторгом. Все его наивные призывы к афганскому правительству и движению Талибан работать совместно просто растворяются в воздухе без воплощения в дело. Ещё раз напоминаю, талибам не нужен светский Афганистан, они уготовили стране другую будущность – религиозную. Их воззрения серьёзно расходятся с так называемыми «такфиристами» к коим причисляют «Исламское государство» (ИГ – запрещено в России). От сюда непримиримая вражда между талибами и вилаятом Хорасан ИГ. Впрочем, некоторые афганцы переходят от одних к другим и обратно. Но, как ни крути, здесь прослеживается то же столкновение религиозной мысли, которое наблюдалось на Кавказе, когда арабские миссионеры пытались навязать традиционно суфийскому населению Чечни и Дагестана ваххабитскую идеологию, распространённую в Саудовской Аравии. «Исламское государство» более радикальное чем Ваххабизм и ставит себя выше всех мазхабов (исламских богословско-правовых школ трактования Шариата). Его опасность не только в крайне радикальной идеологии, но и в стремлении завоевать весь мир. Талибы пока говорят, что дальше границ Афганистана они не пойдут.

Как мы видим, представители Талибана встречались сначала с американскими функционерами, теперь вроде бы намечаются переговоры с ныне находящимся у власти правительством Афганистана. Однако, судя по всему, перед представителями талибов не стоит задача о чём-либо вообще договориться, скорое всего у них толком и полномочий никаких нет. Для Талибана, всё, что идет вразрез с выполнением их программы максимум (создание Эмирата) – не приемлемо.

Поэтому заявления Лондона, Вашингтона, председателя Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, экс-президента страны Хамида Карзая, нынешнего президента Афганистана Ашрафа Гани о том, что в ходе переговоров стороны могут предпринять важные шаги – яйца выеденного не стоит.

Ещё один важный факт – сейчас практически нет единого центрального руководства в движении Талибан. Многое определяют полевые командиры. Если это пуштунские формирования значит они руководствуются кодексом Пуштунвали, богословскими книгами и фетвами, мнением религиозных авторитетов и вождей тех племён, на территории которых они воюют и собственными соображениями. Отряды талибов, где командиры и большая часть бойцов таджики, узбеки или представители других народностей имеют те же мотивационные стержни, кроме Пуштунвали. Поэтому, договариваться в первую очередь надо в главами пуштунских племён и межплеменных союзов, а также с элитой других народов, населяющих Афганистан.

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