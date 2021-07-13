В 2021 году Южный военный округ получил более 500 единиц техники и вооружения
13 июля 2021, 19:22
За первые два квартала текущего года поступило более 500 единиц боевой и другой техники на вооружение Южного военного округа (ЮВО) РФ. В этой цифре также учтены новые образцы оружия. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, ссылаясь на слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
В частности, Дворников сказал: «Обеспеченность округа современными образцами вооружения и военной техники составляет 70 процентов, в июне поставлено более 150 единиц, что составило 10 процентов от годового плана». К концу года доля нового вооружения, боевой и другой техники в ЮВО достигнет 71%.
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