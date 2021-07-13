Офицеров ВС РФ перевооружают на новые пистолеты

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13 июля 2021, 19:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Новые 9-мм пистолеты Ярыгина «Грач», поступают в войска для замены личного старого табельного оружия офицеров пистолета Макарова. Об этом информация размещена на официальном сайте Минобороны РФ.

Новые пистолеты поступили в штаб 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (город Самара). Они заменят старые 9-мм пистолеты Макарова (ПМ), которые были приняты на вооружение ещё в 1951 году.



Новый пистолет Ярыгина (ПЯ) исполнен без курка, имеет современный эргономичный дизайн, позволяющий навешивать дополнительное оборудование (подствольный фонарь, лазерный прицел), удобную ручку и магазин на 18 патрон, в два раза больше, чем у ПМ. Кроме того, для стрельбы из ПЯ используется более мощный 9-мм бронебойный патрон, рассчитанный на пробивание бронежилетов 1 и 2 класса защиты. Этот пистолет отличает улучшенная техническая кучность стрельбы и выверенная скорострельность, работа автоматики перезаряжания практически исключает возможность утыкания патрона. Конечно же, реальную оценку этому оружию можно дать, только после стрельбы из него.

Старый образец ПМ получил немало нареканий от тех, кому приходилось им пользоваться. Но на мой взгляд, при регулярной тренировке в стрельбе из него можно добиться великолепных результатов. Усилие давления на спусковой крючок можно отрегулировать, если в этом есть необходимость, главное не переборщить. В стрельбе из ПМ есть свои хитрости, главная – прицеливание нужно производить только после выжима свободного хода спускового крючка. Впрочем, описывать достоинства и недостатки МП уже не имеет смысла, поскольку этот пистолет уходит в историю. Если удастся пострелять из ПЯ «Грач» смогу дать более объективную оценку этому пистолету.

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