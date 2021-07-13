Россия ответит на угрозу суверенитету, исходящую от иностранных государств - асимметрично

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июля 2021, 18:29

Фото: Соцсети

Заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов заявило, что новая Стратегия безопасности предусматривает ассиметричный ответ России на угрозу её суверенитету, включая санкции и кибератаки. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Венедиктов сказал: «Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем…Отдельное внимание уделено поддержке соотечественников за рубежом, сохранению общероссийской идентичности и укреплению братских связей русского, белорусского и украинского народов. Особый акцент сделан на важности противодействия фальсификации истории, а также защиты исторической правды и памяти».

Также речь шла о правах граждан РФ, находящихся за рубежом, равно как и российских компаний, которые подверглись санкциям или требуют защиты от недобросовестной конкуренции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости