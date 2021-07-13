В вооружённых силах ФРГ появилось Космическое командование

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13 июля 2021, 18:17

Фото: Соцсети

В Бундесвере (Вооружённые силы ФРГ) во вторник приступило к функционированию Космическое командование. Его задачи пока ограничены наблюдением за спутниками, космическим мусором и космической деятельностью других стран. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на немецкое издание «Вельт».

Размещается командование в городе Удем (земля Северный Рейн-Вестфалия) в Центре воздушных операций (ЦВО) Бундесвера.

«Наши гражданские и военные спутники уже давно являются ресурсом, без которого ничего не работает. Как всегда, когда ресурс жизненно важный, его безопасность становится проблемой», - заявила глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр, в ходе своего визита в ЦВО. Она также подчеркнула, что деятельность нового командования будет носить исключительно оборонительный характер.

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