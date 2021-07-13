Российский Су-30 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Черным морем

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июля 2021, 17:56

Фото: Соцсети

Во вторник 13 числа российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата и сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Черным морем. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию Национального цента управления (НЦУ) обороной РФ.

Военное ведомство РФ сообщило об обнаружении самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США в воздушном пространстве над Чёрном морем, который приближался к границе РФ. В связи с эти был поднят в воздух российский истребитель, который приблизился к американскому борту и сопровождал его.

В НЦУ сообщили: «Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено…Для классификации воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа».

Также поступила информация об российских учениях радиолокационных систем и расчётов. Они были приурочены к натовским манёврам, которые сейчас проводятся в Болгарии.



Пресс-служба ЧФ РФ сообщила: «В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости