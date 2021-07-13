«Белый лебедь» полетит дальше, Ту-160М оснастят новыми мощными двигателями

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13 июля 2021, 15:36

Фото: Соцсети

Стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новые авиадвигатели НК-32 второй серии, об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Сергей Шойгу отметил, что Ту-160М обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства и повышение их боевой эффективности - одна из наших первоочередных задач. Ради этого на данный самолёт планируется установить

новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полёта, уменьшив расход топлива.

Министр рассказал о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», относящихся к воздушной компоненте ядерной триады. Для модернизированной версии этого самолёта создан двигатель НК-32, благодаря которому дальность полёта ракетоносца увеличится на 1000 км.

Сейчас действует контракт по поставку Министерству обороны десяти таких самолётов. Стоимость каждого - 15 млрд руб. Всего Вооружённые силы получат 50 таких машин.

Сейчас ВКС РФ имеет на вооружении 16 «белых лебедей», все они со временем будет доведены до уровня Ту160М. Данный самолёт способен нести на борту 12 крылатых ракет с ядерными боеголовками. Он развивает скорость до 2200км/ч, его дальность полёта 13 000 км, практический потолок – 18 км.

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