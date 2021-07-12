Российская армия оснащается новым стрелковым оружием

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июля 2021, 16:14

Фото: соцсети

Новое стрелковое автоматическое оружие 7,62-мм и 5,45-мм автоматы АК-12 поступают в сухопутные войска всех военных округов на замену, неплохо зарекомендовавших себя, но морально устаревших АК-74. Об этом размещено сообщение на официальном сайте Минобороны РФ.

В Вооружённых силах РФ идет замена старого стрелкового оружия на современное. Новый автомат имеет ряд дизайнерских и конструктивных отличий от своего предшественника. В том числе, в первые внесены изменения в конструкцию затворной группы.

Теперь с помощью переключателя режима огня, его ведение возможно одиночными выстрелами, автоматическими и по два выстрела. Дульный тормоз-компенсатор приобрёл новые очертания. Ствольная коробка и цевьё оснащены планками Пикатинни, позволяющими навеску дополнительного оборудования, как-то: приборов ночного видения и коллиматорных, и оптических прицелов. Появился регулируемый приклад. Правда, в новом варианте его уже нельзя использовать как холодное оружие.

Возможно, в современном бою солдату не придётся действовать штыком и прикладом. Также есть возможность установить на автомат 40-мм подствольный гранатомет. Отмечается что у новой версии АК улучшена кучность стрельбы и уменьшена отдача, сам автомат стал эргономичнее, что позволит стрелку вести огонь из него с большим комфортом.

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