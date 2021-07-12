Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» ЧФ РФ провели бой с условным противником, пытавшимся вторгнуться в воды РФ

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12 июля 2021, 15:44

Фото: соцсети

Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отработали тактику взаимодействия при боевом контакте с условным противником в Чёрном море с применение противокорабельных ракет и артиллерийского вооружения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Данные учения можно сказать проводятся в пику натовским военно-воздушным и военно-морским экзерцициям, которые проводятся в небе Болгарии и близ её берегов. Вероломству этого бывшего союзника по Варшавскому договору не перестаёшь удивляться.

Российские ракетные фрегаты (сторожевые корабли) вели бой с условным противником во взаимодействии с силами береговой обороны. В пресс-службе ЧФ РФ сообщили: «По замыслу учения береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолётную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной (КУГ) группы условного противника…Боевые расчёты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы».

В ходе манёвров российские сторожевые корабли обстреляли условного противника противокорабельными ракетами и из артиллерийских орудий. Проще говоря, было сделано предупреждение натовским кораблям и самолётам, задействованным в ныне идущих учениях НАТО - Breeze и Thracian Star 21, что не стоит не только вторгаться в наши морские пределы, но и приближаться к российским территориальным водам ЧФ также сообщил: «Следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по КУГ условного противника».

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