В Болгарию из Италии прилетела треть штатной эскадрильи F-16 ВВС США

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июля 2021, 15:20

Фото: соцсети

На болгарский военный аэродром «Граф-Игнатьево» прилетело восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, это треть штатной эскадрильи ВВС США. Данную информацию распространило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Командование ВВС США в Европе.

Истребители, прибывшие в Болгарию, постоянно дислоцируются на итальянской военной авиабазе США в Авиано. Если речь идёт о восьми самолётах, то правильнее говорить, что прилетели две четвёрки F-16, поскольку тактика действий в небе американских истребителей рассчитана именно на четыре самолёта. Истребители, о коих речь шла выше примут участие в совместных военно-воздушных учениях Америки и Болгарии Thracian Star 21.

Что бы там не заявляли представители ВВС США, не будем разбираться в той лживой абракадабре, что они выдают в эфир, суть этих манёвров в осваивании Черноморского театра военных действий (ТВД). Напоминаем, что сразу по окончании учений «Sea Breeze 21» в этом же регионе, с небольшим географическим сдвигом начались учения ВМС США и Болгарии Breeze в которых принимают участие ракетный эсминец Ross ВМС США и ещё 30 кораблей из 12 стран НАТО и двух стран партнёров. В добавок ко всему начались учения ВВС Thracian Star 21. Так что напряжённость в Черноморском регионе не понижается, её Штаты поддерживают на высоком уровне намеренно.

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