«Военные» итоги недели: агрессия НАТО в Черном море и учения авиации России в Киргизии и Таджикистане

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июля 2021, 12:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Учения НАТО в Чёрном море плавно перетекают из одного в другое. Британский эсминец «Дефендер» после выхода из Чёрного моря вместо того, чтобы примкнуть к ударной авианосной корабельной группе НАТО, возглавляемой авианосцем «Квин Элизабэт», направился в Гибралтар. Возможно, он получил повреждение. Талибы (запрещены в РФ) вышли на северные границы Афганистана. Таджикистан, Узбекистан и Туркмения привели армии в состояние высокой боевой готовности и выдвинули силы и средства к своим южным границам. Россия провела учения боевой авиации в Киргизии и Таджикистане. Москва, на фоне агрессивного поведения кораблей НАТО в Чёрном море, провела демонстрацию силы близ берегов Британии, Дании, Северной Европы и на Балтике.



На минувшей неделе, 10 июля, завершились совместные разновидовые военные учения США, Украины и НАТО «СиБриз 21». И они плавно перетекли в болгарские военные учения «Бриз». Поэтому многие корабли НАТО, несмотря на опасность нарушить Конвенцию Монтрё, остались в Чёрном море, к ним добавился греческий ракетный катер. По заявлению регионального представителя ВМС США Стюарта Баумана в учениях «Бриз» принимают участие 14 стран НАТО и партнёров, 30 военных кораблей три самолёта, восемь вертолётов и свыше 2 тыс. военнослужащих США, Великобритании, Бельгии, Украины, Албании, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии и Турции.



К слову, единственным британским военным кораблём, находящимся в регионе, является тот самый эсминец «Дефендер» Королевских ВМС Великобритании, который нарушил российскую морскую границу вблизи Крыма. Его срок пребывания в Чёрном море истёк, поэтому странно прозвучало заявление Стюарта Баумана об участии этого корабля в манёврах «Бриз».



Однако британцы предпочли не нарываться на грубость, и «Дефендер» покинул акваторию Чёрного моря. Но, на удивление он не вернулся в авианосную ударную группу кораблей НАТО, возглавляемую флагманом королевского британского военного флота авианосцем «Квин Элизабэт», как это предполагалось ранее, а направился прямиком в Гибралтар. Странность такого поведения «Дефендера» можно объяснить только какой-то технической неисправностью на его борту. Возможно, что-то произошло с кораблём во время инцидента, связанного с нарушением российской морской границы.



Кстати, допустимый срок пребывания многих натовских кораблей в Чёрном море практически на исходе. Согласно Конвенции Монтрё он составляет 21 сутки. Совместные болгаро-натовские учения стартовали 11 июля и завершатся 19 числа.



На прошедшей неделе талибы (Талибан – радикальное исламистское течение – запрещено в России) на многих участках вышли на северную границу Афганистана. Тысячи афганских солдат и полицейских, не выдержав натиска джихадистов, отступили на сопредельные территории Таджикистана и Узбекистана. Войска среднеазиатских (бывших советских) республик приведены в повышенную боевую готовность и выдвинуты на границы с Афганистаном. В афганской провинции Бадахшан в уезде Яфтали Паин организованны силы местной самообороны, которые возглавил бывший командир 203-го («Тандар» - Гром) корпуса афганской правительственной армии Джалалуддин Яфтали.



СМИ среднеазиатских республик сообщают о военной активности талибов на территориях Афганистана, примыкающих к границе. Никакой информации о переговорах между Душанбе, Ташкентом и Ашхабадом о совместных действиях против талибов или хотя бы о взаимодействии на случай начала боёв на границе – нет. Тем временем российская боевая авиация проводит учения в Киргизии в районе озера Иссык-Куль в условиях высокогорья.



Агрессивные действия кораблей НАТО в чёрном море не оставлены без внимания российского военного руководства. Минобороны РФ сообщило, что в Тагильском соединении РВСН проведены тактические учения, на которых расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) стратегических ядерных межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» отработали смену полевых позиций в ходе боевого дежурства. Это стало ещё одним напоминанием Западу, что ядерные силы России находятся в состоянии постоянной высокой боевой готовности, и заигрываться корабликам ВМС стран НАТО всё же не стоит. Напускную браваду британских, голландских, американский моряков и их неприкрытую спесь российские ядерные ракеты могут сбить в мгновение ока.



В качестве еще одной демонстрации силы из баз Северного флота в Финский залив прошли три ядерные субмарины ВМФ РФ: стратегического назначения - «Князь Владимир» (проекта 955А «Борей-А») и многоцелевые АПЛ «Вепрь» (проекта 971 «Щука-Б»), «Орёл» (подводный ракетоносный крейсер проекта 949а «Антей»). Маршрут данных мощных, отменно вооруженных, подводных атомных кораблей пролегает по Баренцеву, Норвежскому, Северному и Балтийскому морям вдоль берегов Норвегии, Великобритании, Дании, Швеции, Германии, Польши и стран Балтии. Это ещё одно наглядное напоминание Западу, которое призвано остудить горячие головы.





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