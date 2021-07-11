Немецкий политик заявил о необходимости выхода Германии из ЕС и налаживании тесных взаимоотношений с Москвой

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11 июля 2021, 21:12

Фото: соцсети

В одной из ведущих немецких политических партий «Альтернатива для Германии» произошёл раскол из-за вопроса о необходимости выхода ФРГ из Евросоюза и налаживания тесных отношений между Москвой и Берлином. Об этом пишет EADaily.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к выходу ФРГ из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства», включая Россию, основанного на общности экономических и политических интересов. Радует, что в германии есть политики, трезво оценивающие текущую ситуацию и исторические факты. Но призыв Хрупалла не поддержали его коллеги. Второй сопредседатель «АдГ» Йорг Мойтен считает, что возникла опасность раскола в партии.

Хрупалла, в частности, отметил: «Во время войны, которую в России называют „Великой Отечественной“, немецкая сторона начала пропагандистскую кампанию, включавшую в себя распространение листовок, призванных побудить солдат к дезертирству и деморализовать население. После Второй мировой войны схожая психологическая война союзников, в особенности американцев, затем поразила немцев. Политика перевоспитания оказала устойчивое влияние на нашу национальную идентичность и культуру». Он считает, что США продолжают эту политику и в настоящее время.

Кроме Йорга Хупаллу депутаты Европарламента от партии «АдГ»: Николаус Фест и Максимилиан Кра. При этом идеи «Dexit-а» они не осудили.

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