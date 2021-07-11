Назван первый штатный носитель гиперзвукового ракетного комплекса Циркон

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11 июля 2021, 20:47

Фото: соцсети

ТАСС сообщило имя корабля, который станет первым штатным носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» морского базирования. Данную информацию агентство получило от своего источника в Оборонно-промышленном комплексе России.

«Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в оборонной промышленности РФ. Данный корабль был спущен на воду 22 мая 2020 года и является третьим в серии проекта 22350. В отличие от двух предыдущих, он оснащён отечественным турбированным двигателем. По плану «Адмирал Головко» будет принят в боевой состав ВМФ РФ в 2022 году. Боевой блок гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» развивает скорость около девяти Махов, его дальность поражения превышает тысячу километров.

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