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Назван первый штатный носитель гиперзвукового ракетного комплекса Циркон

, 20:47

Назван первый штатный носитель гиперзвукового ракетного комплекса Циркон
Фото: соцсети

ТАСС сообщило имя корабля, который станет первым штатным носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» морского базирования. Данную информацию агентство получило от своего источника в Оборонно-промышленном комплексе России.

«Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в оборонной промышленности РФ. Данный корабль был спущен на воду 22 мая 2020 года и является третьим в серии проекта 22350. В отличие от двух предыдущих, он оснащён отечественным турбированным двигателем. По плану «Адмирал Головко» будет принят в боевой состав ВМФ РФ в 2022 году. Боевой блок гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» развивает скорость около девяти Махов, его дальность поражения превышает тысячу километров.

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