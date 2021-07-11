Британский эсминец Дефендер вместо того, чтобы вернуться в состав авианесущей группы ушёл к Гибралтару

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июля 2021, 17:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Тот самый эсминец «Дефендер» Королевских ВМС Великобритании, который нарушил российскую морскую границу вблизи Крыма вместо того, чтобы вернуться в состав ударной авианесущей группы кораблей, возглавляемой флагманом британского военного флота авианосцем «Квин Элизабэт» 11 числа оказался уже возле Гибралтара. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные портала «Марин Трафик».

Марин Трафик – это ресурс, предназначенный для отслеживания места нахождения кораблей и их треков в мировом океане. Согласно данным этого ресурса эсминец «Дефендер» прибыл в Гибралтар в 7:27 одиннадцатого июля сего года. Однако данный корабль был в составе авианосной ударной морской группы, возглавляемой флагманом королевского военного флота Великобритании «Квин Элизабэт». И эта группа должна вскоре выйти через Суэцкий канал и Красное море в Индийский океан, а затем проследовать в восточном направлении для демонстрации силы ВМС Британии и НАТО близ берегов Китая.

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров в комментарии «Аргументам Недели» предположил, что британскому эсминцу могли подпортить радиоэлектронику в ходе инцидента у берега Крыма. И это стало возможной причиной его выхода из состава авианесущей ударной группы. Но, удивительно то, что корабль пошёл в Гибралтар, поскольку в Италии и Испании есть хорошие судоверфи. Впрочем, эксперт не исключил, что произошла рутинная ротация. На вопрос, - могло ли вышеуказанное событие серьёзно отрицательно повлиять на морально-боевой дух команды эсминца, Владимир Гундаров пояснил, что британские моряки имеют отменную подготовку во всех отношениях и вряд ли предупредительные выстрелы и бомбардировка где-то, в отдалении от корабля могли повлиять на моральное состояние команды.

Однако остаются неразрешённые вопросы. Кроме того, что вышеуказанный эсминец должен был вернуться в состав авианосной ударной группы, представителем ВМС США в Черноморской регионе Стюартом Бауманом было заявлено об участии большинства натовский кораблей (участвовавших в учениях «Си Бриз 21») в болгарских военно-морских черноморский учениях «Бриз». Которые проходят с 11 по 19 июля. В списке задействованных в данных манёврах вымпелов указаны британские, бельгийские, греческие, испанские и другие. К слову, кроме «Дефендера» иного британского корабля в то время в Чёрном море не было.

Уход «Дефендера» из Чёрного моря, допустим, был обусловлен окончанием срока его пребывания в регионе в соответствие с Конвенцией Монтрё (21 сутки). Возможно, Штаты предложили Лондону намерено нарушить эту Конвенцию, а тот испугался, посчитав, что «Дефендер» итак серьёзно вляпал в грязь и военное и политическое руководство страны. Но, почему этот корабль покинул авианосную ударную группу – пока неясно.

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