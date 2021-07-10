Войска Туркмении и Узбекистана отреагировали на события, происходящие в сопредельном Афганистане

Аргументы Недели → Армия 13+

10 июля 2021, 21:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Туркмения стягивает свои войска к Афганской границе. Замечено передвижение тяжелой военной техники в приграничных районах в южном направлении. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на Turkmen.news. Ранее сообщалось о приведении узбекских вооружённых сил в повышенную боевую готовность.

Похоже, что среднеазиатские государства (бывшие советские республики) не на шутку встревожены обстановкой, сложившейся в последнее время в Афганистане. Недавно отмечалось, что афганские военные переходят на территории Узбекистана и Таджикистана, чтобы спастись от мести талибов (Талибан - радикальное исламистское течение – запрещено в России). И та, и другая страна вынуждены привести свои войска в состояние повышенной боевой готовности и выдвинуть воинские части ближе к своим южным границам. Судя по всему, талибы представляют серьёзную экзистенциальную угрозу для всех бывших советских республик этого региона. И политическое руководства Таджикистана, Узбекистана и Туркмении всецело осознаёт это.

Источники в Туркмении сообщают, что с сопредельной афганской территории отчетливо слышны громы взрывов и звуки боя. Ашхабад спешно передислоцирует к своим южным границам войска и тяжёлую боевую технику. В обратном направлении эвакуируются мирные жители и семьи военных.

По данным хорошо информированных СМИ только за прошедшую неделю талибы захватили в Афганистане территории, граничащие с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном. В лучшем случае, это может подвигнуть вышеперечисленные страны к созданию коалиции по противодействию агрессии Талибана. Но, пока никакой информации о работе в этом направлении нет. Впрочем, есть уверенность, что она ведётся.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости