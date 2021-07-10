Стратегические ПГРК «Ярс», выполняя задачи боевого дежурства, сменили свои позиции

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10 июля 2021, 20:14

Фото: соцсети

Подвижные грунтовые комплексы (ПГРК) стратегических ядерных межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» Тагильского ракетного соединения (Свердловская область) РВСН РФ, при выполнении задач боевого дежурства сменили полевые позиции. Об этом сообщает служба информации РВСН РФ.

Несколько смягчая формулировку командование Ракетных войск стратегического назначения РФ сообщает о проведении тактических занятий, в ход е которых «ракетчики отработали вопросы свертывания пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций, рассредоточения агрегатов, кроме того, организации маскировки и боевого охранения».

В действительности это то, чем данные комплексы занимаются постоянно. Они меняют свои огневые позиции с непредсказуемой частотой, чтобы проклятому американскому супостату не было известно с какой точки в назначенное время по нему будет сделан пуск межконтинентальной баллистической ракеты, несущей несколько ядерных зарядов.

Процесс смены позиций по своей сути многосложный, помимо маскировки и охранения предусматриваются противодиверсионные действия и защита от ОМП. Перед тем как выйти на боевое дежурство расчеты «Ярсов» оттачивают все действия до автоматизма. Кроме того, идёт работа по вводным. То есть личный состав обучается действовать в условиях быстрого, порой внезапного по сюжету - изменения оперативной остановки.

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