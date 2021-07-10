В Общевойсковой академии (бывшая ВА имени Фрунзе) прошел выпуск

Аргументы Недели → Армия 13+

10 июля 2021, 19:55

Фото: соцсети

Чествование выпускников-офицеров Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось перед главным фасадом легендарного учебного заведения на проезде Девичьего поля. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Возглавил торжество заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников. На сей раз академия выпустила 400 офицеров. Среди них 200 командиров Вооружённых сил РФ, около 100 командиров Росгвардии. Конечно же, по классике жанра дипломы получили иностранцы. Академия по праву может гордится своими выпускниками родом из Африки, Азии и Латинской Америки.

В этом году с высшем баллом окончили академию 35 офицеров, из них 6 -иностранцы. С отличием выпустились – 132 офицера, в том числе 16 иностранцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости