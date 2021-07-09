Турецкие войска открыли артиллерийский огонь по мирным жителям на севере Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июля 2021, 22:03

Фото: соцсети

Турецкие военные и поддерживаемые ими исламисты-партизаны обстреляли из артиллерийских орудий населённые пункты, находящиеся к востоку от города Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на свои источники.

По данным агентства турки и поддерживаемая ими вооружённое оппозиция подвергли артиллерийскому обстрелу утром в пятницу небольшие населённые пункты Умм Хармаля и Дад-Абдаль, находящиеся близ Абу-Расейна к востоку от оккупированного турками города Рас Аль-Айн. Разрушено несколько домов, о жертвах информации – нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости