Турецкие войска открыли артиллерийский огонь по мирным жителям на севере Сирии
9 июля 2021, 22:03
Турецкие военные и поддерживаемые ими исламисты-партизаны обстреляли из артиллерийских орудий населённые пункты, находящиеся к востоку от города Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на свои источники.
По данным агентства турки и поддерживаемая ими вооружённое оппозиция подвергли артиллерийскому обстрелу утром в пятницу небольшие населённые пункты Умм Хармаля и Дад-Абдаль, находящиеся близ Абу-Расейна к востоку от оккупированного турками города Рас Аль-Айн. Разрушено несколько домов, о жертвах информации – нет.
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