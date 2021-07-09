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Стратегический атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» пересёк четыре моря и прибыл в Финский залив

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Стратегический атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» пересёк четыре моря и прибыл в Финский залив
Фото: соцсети

В предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге впервые примут участие три атомных субмарины «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орёл». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». По мнению аналитиков поход новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» по Баренцеву, Норвежскому, Северному и Балтийскому морям стал серьёзной демонстрацией силы ВМФ РФ, которая призвана остудить горячие головы на Западе.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил 9 июля:
«Сегодня, во второй половине дня новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» прибыл в назначенный район Финского залива для подготовки и участия в Главном военно-морском параде (ГВМП)».

Данная субмарина впервые участвует в Главном параде военно-морского флота РФ.

Адмирал заявил, что поход «Князя Владимира» подчёркивает «статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом». Всего из районов базирования Северного флота в СПб прибудут при атомных субмарины «Князь Владимир», «Орёл» и «Вепрь». Их переход по четырём морям вдоль берегов стран северной Европы и Балтийского региона – это великолепная демонстрация силы ВМФ РФ, которая призвана остудить горячие головы на Западе, - считают российские военные эксперты.

Парады в честь Дня ВМФ РФ пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия) 25 июля в них примут участие около 200 кораблей, до 15 тысяч военнослужащих.

В Главном Параде в Санкт-Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 самолётов и более четырёх тысяч военнослужащих.

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