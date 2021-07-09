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Греция осудила намерения Казахстана реабилитировать коллаборационистов из Туркестанского легиона вермахта и мусульманских групп СС

, 18:38

Греция осудила намерения Казахстана реабилитировать коллаборационистов из Туркестанского легиона вермахта и мусульманских групп СС
Фото: соцсети

Афины осудили намерение властей Казахстана реабилитировать казахов - пособников нацистов и из Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. Об этом пишет новостное издание EADaily, ссылаясь на портал socialismkz.info.

Греческие ветераны, депутаты, профсоюзные деятели и некоторые политики направили письмо в Нурсултан, в котором упоминается о том, что Туркестанский легион и мусульманские части СС участвовали в карательных акциях в Греции, Италии, Франции, Югославии, Польше, Белоруссии, на Украине и в Бельгии.

В частности, в письме говорится: «Мы - нижеподписавшиеся, осуждаем реакционные планы правительства Казахстана, которое стремится политически и юридически оправдать членов преступных организаций, сотрудничавших с нацистами во время Второй мировой войны, а также других вооруженных формирований, которые воевали против советской власти, грабя и убивая советских людей, совершая преступления против народа Казахстана. Два депутата от правящей партии и члены Государственной комиссии по реабилитации, на которую возложено выполнение этой антиисторической миссии, предлагают ввести уголовное преследование тех, кто оскорбляет Мустафу Шокая, основателя Туркестанского легиона и мусульманских батальонов СС. Нацистский «Туркестанский легион» воевал и участвовал в карательных акциях в различных странах Европы: в Белоруссии, Польше, Греции, Италии и Югославии. 789-й батальон «Туркестанского легиона» после «переформирования» в Германии был отправлен в Грецию в 1943 году, где он проводил карательные акции против партизан ЭAM-ЭЛАС.

Мы осуждаем любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников, как, например, в Казахстане, безнравственные попытки стереть память о советских народах и Красной Армии, которые понесли огромные потери в борьбе за освобождение СССР и Восточной Европы в Великой Отечественной войне, сокрушив гитлеровскую военную машину. Мы осуждаем всякий план криминализации всех тех, кто хочет сохранить историческую память и настоящую историю, написанную народом Казахстана, мы осуждаем пособников нацистов и их деятельность. Мы осуждаем каждое действие, предпринимаемое правительством Казахстана для оправдания убийц советских народов и врагов социалистической власти, и призываем его прекратить претворять в жизнь этот антиисторический и опасный план. Мы солидарны с народом Казахстана, который выступает против любых попыток оправдать убийц — пособников нацистов и СС».

Отрадно уже то, что греки признают ведущую роль СССР в победе над германским нацизмом во Второй мировой войне. И прискорбно, что бывшая советская республика, чьи граждане воевали с нацистами реабилитирует военных преступников, двигаясь в недальновидном политическом фарватере Украины и стран Балтии, чти граждане также воевали против нацизма, но были и те, кто сотрудничал с гитлеровцами. Эти последние сейчас не только реабилитированы но и возведены в ранг героев и освободителей, что в корне искажает исторические факты.

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