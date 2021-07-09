Корабли НАТО в ходе учений Sea Breeze 2021 выходили на связь с кораблями ЧФ РФ

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9 июля 2021, 18:11

Фото: соцсети

Военные корабли НАТО в ходе манёвров Sea Breeze 2021 дважды вели радиопереговоры с военными кораблями Черноморского флота России. Связь между ними осуществлялась на высоком профессиональном уровне и носила рутинный (штатный) характер. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на слова представителя ВМС США коммандера Джона Джонса.

Джонс заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС: «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке».

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