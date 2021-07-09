Аргументы Недели Армия 13+

Корабли НАТО в ходе учений Sea Breeze 2021 выходили на связь с кораблями ЧФ РФ

, 18:11

Корабли НАТО в ходе учений Sea Breeze 2021 выходили на связь с кораблями ЧФ РФ
Фото: соцсети

Военные корабли НАТО в ходе манёвров Sea Breeze 2021 дважды вели радиопереговоры с военными кораблями Черноморского флота России. Связь между ними осуществлялась на высоком профессиональном уровне и носила рутинный (штатный) характер. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на слова представителя ВМС США коммандера Джона Джонса.

Джонс заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС: «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество