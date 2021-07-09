Натовские корабли не покинут Чёрное море сразу после окончания учений Sea Breeze

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9 июля 2021, 17:04

Фото: соцсети

Большая часть натовских военных кораблей, задействованные на манёврах Sea Breeze 21, уйдут из акватории Черного моря только после окончания совместных манёвров с ВМС Болгарии. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова представителя ВМС США Стюарта Баумана.

Из уст представителя ВМС США Баумана стало известно: «Большинство кораблей, задействованных в манёврах Sea Breeze 21 примут участие в болгарских военно-морских учениях Breeze. Поэтому они задержатся в Черном море на некоторое время».

Американец заверил, что их пребывание в Чёрном море не нарушит временные требования Конвенции Монтрё.

Напоминаем, что совместные учения НАТО, Украины и других партнёров Sea Breeze завершаются 10 июля, а болгарские военно-морские учения Breeze продлятся с 11 по 19 июля. Они будут несколько скромнее по масштабу, и всё же… В них примут участие 14 стран НАТО и партнёров, 30 военных кораблей три самолёта, восемь вертолётов и свыше 2 тыс. военнослужащих США, Великобритании, Бельгии, Украины, Албании, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии и Турции.

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