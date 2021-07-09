Двойка Ту-160 совершила перелёт из Энгельса в Анадырь и обратно, пролетев над акваторией Северного ледовитого океана

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9 июля 2021, 16:48

Фото: соцсети

Двойка стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие на борту совершила перелёт с аэродрома Энгельса, Саратовской области в Анадырь (Чукотка) и вернулись обратно, данное действие было совершено в рамках учений, суть которых не раскрывается. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Министерство обороны России. В ходе обратного перелёта маршрут стратегов пролегал над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

О перелёте в Анадырь ДИМК МО РФ информирует: «Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации… Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета - чуть более 7 часов».

Командующий Дальней авиации ВКС РФ генерал-лейтенант Кобылаш пояснил: «Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены… Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 — это один из эпизодов, проводимых в ходе плановых летно-тактических учений с авиационными частями Дальней авиации».



Через короткий промежуток времени после посадки в Анадыре двойка стратегических бомбардировщиков -ракетоносцев Ту-160 отправилась в обратный путь. ДИМК МО РФ сообщает: «Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации».

На этот раз самолеты преодолели более 8 тыс. км и совершили дозаправку в воздухе.

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