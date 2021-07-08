Сидоров считает, что Таджикистану не нужна помощь ОДКБ в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном

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8 июля 2021, 19:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров считает, что таджикские погранвойска и Вооружённые силы в состоянии самостоятельно защитить границы своей страны с Афганистаном, об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». Означает ли данное заявление, что ОДКБ и на этот раз не придет на помощь своему члену.

В четверг Сидоров заявил прессе: «У нас на данный момент нет никаких сомнений, что таджикистанские пограничники и таджикистанские военные в случае, если вдруг... То они справятся с обстановкой - в этом есть уверенность».

По его мнению, из-за географических особенностей местности афганским талибам (движение Талибан запрещено в России) не удастся создать достаточно мощную группировку сил и средств, «которая бы могла нанести мощнейший удар, допустим, и угрожала бы территориальной целостности Таджикистана».

Сидоров считает: «Скорее всего, мы должны допускать и прогнозировать небольшие бандитские нападения группами 20-40, ну 70 человек. И, конечно, они получат достойный отпор с территории Республики Таджикистан». Сидором также заявил, что возникновении осложнений в оперативной обстановке на афганской границе таджикским силовикам окажет помощь 201-я российская военная база.

В частности, он заявил: «Вместе с тем, мы должны и другие меры принимать. Все прекрасно знают - и не только в нашей стране и Таджикистане, но и во всём мире знают опорную воинскую часть Российской Федерации, как 201-я военная база. Она тоже занимается постоянно и боевой подготовкой, и изучением возможных вариантов развития событий и тоже готова к оказанию помощи нашим таджикским коллегам и друзьям в случае, если такая необходимость возникнет».

Судя по всему, этот Сидоров ещё один генерал, не представляющий себе, как ведутся войны в условиях высокогорья. И какие группировки сил в горах достаточны для нанесения противнику непоправимого урона. Это удивительно, поскольку Сидоров воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск, но так, похоже, ничему и не научился.

В реальности если есть возможность проникновения небольших групп через горы, значил и крупные силы там пройти могут, это, кстати, доказал еще в конце 18 века великий российский полководец Александр Суворов. Отмахнуться от проблемы, мол там противник не пройдёт – проще всего, но затем придётся пожинать кровавую жатву такой недопустимой для военачальника беспечности. Ему бы для начала облачиться в альпинистское снаряжение, взять в руки ледоруб и походить по тем горам основательно. А только потом делать выводы.

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