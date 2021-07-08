В пику сухопутной части натовских учений Sea Breeze, российский АК ЧФ проводит стрельбы из танков и артиллерии в Крыму

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8 июля 2021, 13:24

Фото: соцсети

В Крыму, на полигоне под Симферополем Армейский корпус Черноморского флота РФ провёл учения, в ходе которых прошли стрельбы из танков Т-72Б3. Информация поступила из пресс-службы российского ЧФ. Данную акцию, по мнению агентства «Интерфакс» российские военные провели в пику сухопутной части натовских манёвров «Си Бриз21». В то время как силы НАТО, Украины и других партнёров альянса перешли к сухопутной фазе манёвров Sea Breeze, Армейский корпус ЧФ начал свои учения в Крыму на полигоне «Ангарский» с применением танков.



Пресс-служба Черноморского флота сообщает: «На полигоне «Ангарский» в Республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения. Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров». Так скажем, масштабными эти учения не назовёшь, скорее – это обычные рутинные стрельбы, направленные на обучения экипажей танков. Судя по сообщениям ЧФ, в них задействовано до 200 военнослужащих и только десять Т-72Б3.

Накануне поступило сообщение, что в Крыму стартовали учения подразделений артиллеристов, в которых задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники и более 800 военнослужащих. Стрельбы проведут расчёты: реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», буксируемых 120-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», а также буксируемых миномётов «Сани» и возимых – «Поднос».

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