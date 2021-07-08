Лавров: Нападение Афганистана на Таджикистан будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ

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8 июля 2021, 13:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Вторжение сил с территории Афганистана в Таджикистан станет предметом рассмотрения ОДКБ, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В ходе лекции в Дальневосточном федеральном университете на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» Сергей Лавров заявил слушателям: «Мы с Таджикистаном союзники... И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ». В действительности, если говорить о нормальной деятельности этой организации -«предметом рассмотрения ОДКБ» является ныне текущая обстановка на афгано-таджикской границе. А в случае нападения на Таджикистан ОДКБ уже должна быть готова к отражению агрессии с юга, а не начинать рассматривать ситуацию.

Уже сейчас необходимо предпринимать превентивные меры для обороны рубежей страны – члена ОДКБ, в противном случае эта организация рискует себя окончательно дискредитировать. Если верить поступающей в СМИ информации, подтверждённой словами Сергея Лаврова о том, что сложившаяся непростая обстановка на южной границе Таджикистана пока только «рассматривалась на заседании постоянного совета ОДКБ, в котором, к слову, Душанбе сейчас председательствует – то напрашиваются неутешительные выводы. Кстати, несколько удивительно звучит цитата агентством «Интерфакс» слов Сергея Лаврова: «Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан - я считаю, что ответ очевиден».

Неужели он считает, что ввод российских войск в Афганистан неизбежен и Москва опять готова наступить на старые грабли? На самом деле вторжение в Афганистан будет пагубным как для стран Средней Азии, та и для России. Мало того, что оно станет приглашением исламистам продолжить свои экспансию на север. Данная мера немедленно будет осуждена Западом и исламским миром. Афганистан вновь получит широкую поддержку, как это было в 1979-1989 годы. А Россия снова вынуждена будет воевать на афганской территории чуть ли не против всего мира в одиночку.

Задача сейчас должна ограничиться обороной таджикских южных рубежей, а если не удастся договориться с Узбекистаном и Туркменией о совместных действия, то придётся обеспокоиться и обороной южной границы Казахстана.

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